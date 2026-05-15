Varennes-sous-Dun

Conférence Les années folles des artistes fous

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

En 1945 quand Dubuffet forgea le mot art brut, 50000 aliénés venaient d’être exterminés dans les asiles emportant des génies tels: Camille Claudel, Séraphine, Sylvain Fusco, Antonin Artaud en réchappa de peu.

La créativité est-elle liée à la folie ou au contraire, est-ce la folie qui engendre l’art ?

Patrick Lemoine est à la fois médecin et écrivain, psychiatre et spécialiste du sommeil, Patrick Lemoine tire son énergie de deux carburants la science et l’humour. Docteur en neurosciences, directeur de recherche, il a été chef de service à l’hopital psychiatrique du Vinatier (LYON) et s’est passionné par les œuvres réalisés par ses patients .

401 route de la Faux Varennes-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 29 18 66 jda71800@icloud.com

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English : Conférence Les années folles des artistes fous

L’événement Conférence Les années folles des artistes fous Varennes-sous-Dun a été mis à jour le 2026-05-15 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais