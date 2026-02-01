Conférence Les Aqueducs d’Arles revisités Salle Henri Rolland Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Les Aqueducs d’Arles revisités

Vendredi 27 février 2026 à partir de 18h. Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-27 18:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Conférence gratuite animée par Robert Fabre, retraçant les dernières découvertes sur les aqueducs antiques qui amenaient l’eau jusqu’à Arles.

Plongez dans l’histoire fascinante de l’ingénierie romaine avec la conférence “Les aqueducs d’Arles revisités” animée par Robert Fabre.



Cette présentation, gratuite et ouverte à toutes et tous, met en lumière les découvertes récentes concernant les réseaux d’aqueducs qui captaient l’eau depuis les sources du Paradou et de Mollèges pour l’acheminer jusqu’à la cité antique d’Arles, soulignant l’ingéniosité des techniques d’adduction d’eau dans l’Antiquité. Au-delà d’un simple inventaire archéologique, cette intervention permet de comprendre comment ces ouvrages impressionnants ont servi les populations et façonné le paysage régional, révélant des aspects méconnus du patrimoine hydraulique des Alpilles.



Un rendez-vous passionnant pour les amateurs d’histoire, de techniques anciennes et de patrimoine local. .

Salle Henri Rolland Rue Roger Salengro Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Free lecture hosted by Robert Fabre, recounting the latest discoveries about the ancient aqueducts that brought water to Arles.

