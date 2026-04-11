Conférence Les aquitains dans la guerre d’indépendance américaine Château de Fondat Saint-Justin

Saint-Justin

Conférence Les aquitains dans la guerre d’indépendance américaine

Château de Fondat 1638 route de Créon d’Armagnac Saint-Justin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

En partenariat avec la Société de Borda, l’association Les Amis de la Chapelle Sainte Quitterie d’Argelouse organise une conférence de Jean-Mathieu ROBINE intitulée Les Aquitains dans la guerre d’indépendance américaine (1776-1783) et qui sera suivie d’un goûter de l’amitié.

En partenariat avec la Société de Borda, l’association Les Amis de la Chapelle Sainte Quitterie d’Argelouse organise une conférence de Jean-Mathieu ROBINE intitulée Les Aquitains dans la guerre d’indépendance américaine (1776-1783) et qui sera suivie d’un goûter de l’amitié préparé par les bénévoles.

Quelle est la place des Aquitains, limités à l’ancienne Aquitaine, parmi les participants français à la lutte qui aboutit à l’indépendance des Etats-Unis et qui sont-ils ? Il n’existe pas de recensement unique exhaustif de ces acteurs. Mais on peut donner un aperçu de ce vaste chantier historiographique et donner quelques exemples de civils et militaires illustrant la variété de ces cas rencontrés. .

Château de Fondat 1638 route de Créon d’Armagnac Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 85 99 amischapelleargelouse@gmail.com

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English : Conférence Les aquitains dans la guerre d’indépendance américaine

Jacques Olivier Boudon, Professor of Contemporary History at Sorbonne University and President of the Institut Napoléon, will host a lecture entitled Napoléon III & l’Aquitaine .

All proceeds will go towards saving the chapel.

L’événement Conférence Les aquitains dans la guerre d’indépendance américaine Saint-Justin a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Landes d’Armagnac