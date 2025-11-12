Conférence Les araignées de France La Rochelle

Conférence Les araignées de France

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 17:00:00

2025-11-12

Conférence proposée par les Amis du Muséum, animée par Yvan MONTARDI Fédération Française d’Arachnologie.

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Conference Les araignées de France

Conference organized by the Friends of the Museum, led by Yvan MONTARDI ? French Federation of Arachnology.

German : Konferenz Les araignées de France

Von den Freunden des Museums vorgeschlagene Konferenz, moderiert von Yvan MONTARDI? Fédération Française d’Arachnologie.

Italiano :

Conferenza organizzata dagli Amici del Muséum, guidati da Yvan MONTARDI ? Federazione francese di aracnologia.

Espanol : Conferencia Les araignées de France

Conferencia organizada por los Amigos del Museo, dirigida por Yvan MONTARDI ? Federación Francesa de Aracnología.

