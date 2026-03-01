Conférence Les Arbres Amoureux

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Conférence Les arbres amoureux par Guillaume Blondeau le 20 mars à 19h à la Médiathèque de Gien

La Médiathèque de Gien organise la conférence Les arbres amoureux le vendredi 20 mars à 19h, animée par Guillaume Blondeau.

Cette rencontre propose de découvrir les relations étonnantes entre les arbres, leurs modes de communication et les liens qu’ils entretiennent avec leur environnement. Une conférence passionnante pour mieux comprendre le monde végétal et les secrets de la nature.

La participation se fait sur inscription. .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 05 19 51 mediatheque@gien.fr

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English :

Conference Trees in love by Guillaume Blondeau on March 20 at 7pm at the Médiathèque in Gien

L’événement Conférence Les Arbres Amoureux Gien a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GIEN