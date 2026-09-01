Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures Salle polyvalente Le Vigen
vendredi 18 septembre 2026 · Salle polyvalente · Le Vigen
Informations pratiques
Le Vigen
Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures
Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Chaleurs intenses, sécheresse, vous les avez vécues et leurs effets n’ont pas fini de se faire sentir … D’instinct, vous avez recherché l’ombre et la fraîcheur des arbres : pour prendre l’air et respirer, pour pique-niquer avec vos enfants ou vous réunir avec vos amis, etc.
Les arbres sont des êtres vivants, qui produisent ce dont vous avez absolument besoin : l’oxygène et l’eau. Ils sont précieux pour votre survie et votre bien-être. Alors, parlons des arbres. Comment se comporter avec les arbres pour qu’ils vous donnent le meilleur d’eux-mêmes ?
Que vous soyez adulte, adolescent, enfant, la conférence est ouverte à tous ! La présentation sera suivie d’un échange, puis d’un pot de l’amitié. .
Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 65 96 53 lavoixdelaroute704@gmail.com
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English : Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures
L’événement Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures Le Vigen a été mis à jour le 2026-08-24 par Terres de Limousin
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