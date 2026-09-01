Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures Salle polyvalente Le Vigen

Informations pratiques

Le Vigen

Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures

Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Chaleurs intenses, sécheresse, vous les avez vécues et leurs effets n’ont pas fini de se faire sentir … D’instinct, vous avez recherché l’ombre et la fraîcheur des arbres : pour prendre l’air et respirer, pour pique-niquer avec vos enfants ou vous réunir avec vos amis, etc.

Les arbres sont des êtres vivants, qui produisent ce dont vous avez absolument besoin : l’oxygène et l’eau. Ils sont précieux pour votre survie et votre bien-être. Alors, parlons des arbres. Comment se comporter avec les arbres pour qu’ils vous donnent le meilleur d’eux-mêmes ?

Que vous soyez adulte, adolescent, enfant, la conférence est ouverte à tous ! La présentation sera suivie d’un échange, puis d’un pot de l’amitié. .

Salle polyvalente 8 Place de la Briance Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 65 96 53 lavoixdelaroute704@gmail.com

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English : Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures

L’événement Conférence Les Arbres aujourd’hui et pour les générations futures Le Vigen a été mis à jour le 2026-08-24 par Terres de Limousin