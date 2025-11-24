ANNULÉ Conférence Les arbres, les oubliés du droit ! Salle Morand Pontarlier

ANNULÉ Conférence Les arbres, les oubliés du droit !

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 18:30:00

fin : 2025-11-24 19:30:00

Date(s) :

2025-11-24

ANNULÉ.

Organisée par les Amis du Musée.

Malgré tout ce que l’on sait sur les arbres, malgré tout ce qu’on leur doit, les arbres ont une place déconsidérée, exposée et injuste au regard de notre Droit actuel. Il est important d’informer, de sensibiliser et d’inciter à l’action pour leur reconnaitre leur juste place… .

Salle Morand Rue Jouffroy Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

English : ANNULÉ Conférence Les arbres, les oubliés du droit !

German : ANNULÉ Conférence Les arbres, les oubliés du droit !

Italiano :

Espanol :

L’événement ANNULÉ Conférence Les arbres, les oubliés du droit ! Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS