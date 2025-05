Conférence Les arbres remarquables – Salle de l’Eau Vive Châteauneuf-sur-Isère, 16 mai 2025 18:30, Châteauneuf-sur-Isère.

Drôme

Conférence Les arbres remarquables Salle de l’Eau Vive 7 Rue des Remparts Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 18:30:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Venez nombreux pour assister à la conférence « Les arbres remarquables » présentée par Lucien Dupuis !

.

Salle de l’Eau Vive 7 Rue des Remparts

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 49 85 46 01 chato9.histoire.patrimoine@gmail.com

English :

Come one, come all to the « Remarkable Trees » conference presented by Lucien Dupuis!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Vortrag « Bemerkenswerte Bäume », der von Lucien Dupuis präsentiert wird!

Italiano :

Venite tutti alla conferenza « Alberi notevoli » di Lucien Dupuis!

Espanol :

Vengan todos a la conferencia « Árboles notables » de Lucien Dupuis

L’événement Conférence Les arbres remarquables Châteauneuf-sur-Isère a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme