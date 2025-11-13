Conférence Les architectes de l’eau en Provence par Gilles Rigole Complexe sportif le podium Istres

Conférence Les architectes de l’eau en Provence par Gilles Rigole

Jeudi 13 novembre 2025 à partir de 18h. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Conférence proposée par les Amis du Vieil Istres Les architectes de l’eau en Provence par Gilles Rigole, président de Salon Patrimoine et Chemins Craponne et le canal de Monseigneur de Boisgelin.

.

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieilistres@orange.fr

English :

Conference organized by Les Amis du Vieil Istres Les architectes de l’eau en Provence by Gilles Rigole, president of Salon Patrimoine et Chemins: Craponne et le canal de Monseigneur de Boisgelin.

German :

Von den Amis du Vieil Istres angebotener Vortrag Les architectes de l’eau en Provence von Gilles Rigole, Präsident von Salon Patrimoine et Chemins: Craponne et le canal de Monseigneur de Boisgelin.

Italiano :

Conferenza degli Amici della Vecchia Istres Gli architetti dell’acqua in Provenza di Gilles Rigole, presidente del Salon Patrimoine et Chemins: Craponne e il canale Monseigneur de Boisgelin.

Espanol :

Conferencia de los Amigos del Viejo Istres Los arquitectos del agua en Provenza por Gilles Rigole, Presidente del Salón Patrimonio y Caminos: Craponne y el canal Monseigneur de Boisgelin.

L’événement Conférence Les architectes de l’eau en Provence par Gilles Rigole Istres a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme d’Istres