Conférence « les archives » Maison de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie samedi 20 septembre 2025.

Conférence « les archives » Samedi 20 septembre, 18h30 Maison de la Fourdonne Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Par Mme Christine Martinez, directrice départementale des Archives du Lot.

Une rencontre pour découvrir le rôle, la richesse et les coulisses des archives, véritables gardiennes de la mémoire collective.

Maison de la Fourdonne Le bourg, 46330 Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie https://www.lesamisdesaintcirq.fr/evenements/

