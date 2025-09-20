Conférence « Les Archives municipales de Besançon nous racontent l’architecture » Bibliothèque d’étude et de conservation Besançon

Sur inscription | 12 personnes maximum par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir le patrimoine architectural de la Ville de Besançon (Hôtel de Ville, musée des Beaux-Arts, théâtre, etc.), à travers des plans des archives municipales.

Bibliothèque d'étude et de conservation 1 rue de la Bibliothèque, 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 87 81 40 https://bibliotheques.besancon.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Archives municipales de Besançon