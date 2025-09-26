Conférence « Les argiles de l’Aube une belle histoire entre l’homme et la géologie » Vendeuvre-sur-Barse

Conférence « Les argiles de l’Aube une belle histoire entre l’homme et la géologie » Vendeuvre-sur-Barse vendredi 26 septembre 2025.

Conférence « Les argiles de l’Aube une belle histoire entre l’homme et la géologie »

8 rue Guynemer Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Découvrez-en plus sur l’histoire singulière des argiles de l’Aube !

L’association ArTho vous donne rendez-vous pour une nouvelle conférence dédiée à l’argile, qui compose certains sols du département. Pour ce nouvel événement, la conférence sera menée par Marc Thonon, président de l’Association Géologique Auboise, et Rodolphe Touch, spécialiste des céramiques architecturales, secrétaire d’Identité Terre et membre du conseil d’administration d’ArTho.

Entrée libre. .

8 rue Guynemer Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 82 03 12 53 artho.vendeuvre@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence « Les argiles de l’Aube une belle histoire entre l’homme et la géologie » Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne