Conférence Les Arméniens de l’Ardèche Centre du Patrimoine Arménien Valence

Conférence Les Arméniens de l’Ardèche Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 6 novembre 2025.

Conférence Les Arméniens de l’Ardèche

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Début : 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 18:30:00

2025-11-06

Par Jean-Luc Huard.

Au début des années 1920, des Arméniens de l’Empire ottoman fuient leur terre ancestrale pour se réfugier en France. Ils sont les survivants du génocide perpétré par le gouvernement turc en 1915.

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

By Jean-Luc Huard.

In the early 1920s, Armenians from the Ottoman Empire fled their ancestral homeland to take refuge in France. They were the survivors of the genocide perpetrated by the Turkish government in 1915.

German :

Von Jean-Luc Huard.

In den frühen 1920er Jahren flüchten Armenier aus dem Osmanischen Reich aus ihrem angestammten Land nach Frankreich. Sie sind die Überlebenden des Völkermords, der 1915 von der türkischen Regierung verübt wurde.

Italiano :

Di Jean-Luc Huard.

All’inizio degli anni Venti, gli armeni dell’Impero Ottomano fuggirono dalla loro patria ancestrale per rifugiarsi in Francia. Erano i sopravvissuti al genocidio perpetrato dal governo turco nel 1915.

Espanol :

Por Jean-Luc Huard.

A principios de la década de 1920, los armenios del Imperio Otomano huyeron de su patria ancestral para refugiarse en Francia. Eran los supervivientes del genocidio perpetrado por el gobierno turco en 1915.

