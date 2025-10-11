Conférence « les artistes et la guerre » – Le cas syrien Musée Quai Zola Rennes

Conférence « les artistes et la guerre » – Le cas syrien Musée Quai Zola Rennes samedi 11 octobre 2025.

Dans cette conférence, Annick Leclerc va mettre en lumière la place de l’art et ce qu’il apporte dans un contexte de violence extrême. La guerre, c’est un truisme, remet en cause les valeurs qui fon…

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-11T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-11T16:00:00.000+02:00

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/conference/conference-les-artistes-et-la-guerre-le-cas-syrien

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine