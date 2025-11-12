Conférence: Les arts en Anjou au temps de St Louis Combrée Ombrée d’Anjou

Conférence: Les arts en Anjou au temps de St Louis

Combrée 5 Rue de L Hôtel de ville Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-12 18:30:00

fin : 2025-11-12

2025-11-12

Découvrez le patrimoine culturel de l’Anjou du XIIIème siècle 12 Novembre 2025

Conférence: Les arts en Anjou au temps de St Louis par Etienne Vacquet, Conservateur du Patrimoine.

Dès le XIIe siècle et jusqu’au XVIIIe, en Anjou comme dans toute la France, l’art des premiers peintres trouve son expression dans la décoration des édifices et des manuscrits. Dans ces œuvres, le génie français répond à ses goûts innés et constants pour l’unité, l’harmonie et la clarté, tout en nourrissant un besoin de généralisations morales et éducatives. Parallèlement, il s’adonne à ses instincts de liberté intellectuelle, à ses caprices imaginatifs et à une observation proche et familière, que ce soit dans un registre sentimental ou satirique.

Discover the cultural heritage of 13th-century Anjou November 12, 2025

Entdecken Sie das kulturelle Erbe des Anjou aus dem 13. Jahrhundert 12. November 2025

Scoprire il patrimonio culturale dell’Angiò del XIII secolo 12 novembre 2025

Descubra el patrimonio cultural del Anjou del siglo XIII 12 de noviembre de 2025

