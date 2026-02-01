Conférence Les arts en Italie entre modernisme et classicisme Théâtre du Repère Jeunesse Aix-en-Provence

Conférence Les arts en Italie entre modernisme et classicisme

La création artistique en Italie est loin de se limiter à la Renaissance florentine ou au baroque romain. Après un effacement relatif pendant le XIXème siècle, l’irruption du futurisme donne à l’Italie un rôle majeur dans l’art moderne.

Après 1932, la scène artistique italienne cesse d’être le lieu d’affrontements violents entre divers choix esthétiques. Modernisme et classicisme coexistent dans la peinture, les arts appliqués ou l’architecture, sous la surveillance du régime fasciste. Les hiérarques tentent d’imposer leurs choix esthétiques opposés.

L’état lance la construction de villes nouvelles et de bâtiments publics (université, poste, gare). Il organise des expositions où les artistes peuvent se confronter. Cette conférence abondamment illustrée vous donnera une autre opinion sur l’Italie fasciste, autoritaire, mais ouverte au pluralisme esthétique. .

English :

Artistic creation in Italy is far from being limited to the Florentine Renaissance or the Roman Baroque. After a period of relative obscurity in the 19th century, the emergence of Futurism gave Italy a major role in modern art.

