Conférence Les astronomes grecs de l’époque alexandrine Valcourt
Conférence Les astronomes grecs de l’époque alexandrine Valcourt vendredi 20 février 2026.
Conférence Les astronomes grecs de l’époque alexandrine
Observatoire astronomique Valcourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Tout public
Il y a plus de 2 000 ans, les astronomes d’Alexandrie ont posé les bases de l’astronomie scientifique. Cette conférence de vulgarisation invite à découvrir leurs idées novatrices et leur compréhension du ciel, bien avant les technologies modernes. .
Observatoire astronomique Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence Les astronomes grecs de l’époque alexandrine Valcourt a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne