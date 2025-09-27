Conférence Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972 Chartres

Conférence Les ateliers de vitraux Lorin à Chartres une famille, un métier, 1863-1972 Chartres samedi 27 septembre 2025.

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2025-09-27

La perte ou la dispersion de nombreux fonds d’ateliers de peintres-verriers contemporains, ressource documentaire inestimable pour la connaissance du vitrail, a déclenché ces dernières années une prise de conscience quant à leur valeur patrimoniale

S’inscrivant dans la problématique de la sauvegarde de ces fonds, le service Patrimoine et Inventaire de la Région Centre-Val de Loire a conduit de 2019 à 2023 une étude consacrée aux ateliers de vitraux Lorin de Chartres, fondés en 1863. Une conférence proposée par la SAEL (Société Archéologique d’Eure-et-Loir). Sur inscription auprès de la SAEL. .

In recent years, the loss or dispersal of many contemporary stained glass artists? studio collections, an invaluable documentary resource for the understanding of stained glass, has led to a growing awareness of their heritage value

Der Verlust oder die Zerstreuung zahlreicher Ateliernachlässe zeitgenössischer Glasmaler, die eine unschätzbare dokumentarische Ressource für die Kenntnis der Glasmalerei darstellen, hat in den letzten Jahren ein Bewusstsein für ihren Wert als Kulturerbe ausgelöst

Negli ultimi anni, la perdita o la dispersione di molti studi di pittori di vetrate contemporanei, una risorsa documentaria inestimabile per la nostra conoscenza del vetro colorato, ha aumentato la consapevolezza del loro valore patrimoniale

En los últimos años, la pérdida o la dispersión de muchos talleres de pintores de vidrieras contemporáneos, un recurso documental inestimable para nuestro conocimiento de las vidrieras, ha sensibilizado sobre su valor patrimonial

