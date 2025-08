Conférence Les atouts coeur de Charles VII Châteaudun

Conférence Les atouts coeur de Charles VII Châteaudun samedi 29 novembre 2025.

Conférence Les atouts coeur de Charles VII

Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Conférence par Véronique Domagalski, guide-conférenciere.

On l’appelait le roi de Bourges. Rejeté par sa mère, Isabeau de Bavière, et en lutte pour reconquérir une couronne aux mains des Anglais, Charles VII trouva soutien auprès de femmes d’exception et d’un homme hors du commun. Yolande d’Aragon, son mentor politique, l’accompagna durant ses heures les plus difficiles. Jeanne d’Arc redonna aux armées royales l’élan nécessaire à la victoire. Enfin, Agnès Sorel, surnommée la Dame de Beauté (en référence à son château de Beauté-sur-Marne, mais aussi pour sa grâce extraordinaire), fut la première favorite royale officiellement reconnue. Jacques Cœur, son grand argentier, dynamisa quant à lui l’économie du royaume et participa activement à la conclusion victorieuse de la guerre de Cent Ans.

Inscriptions à l’Office de Tourisme. 10 .

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 contact@grandchateauduntourisme.fr

English :

Lecture by Véronique Domagalski, tour guide.

German :

Vortrag von Véronique Domagalski, guide-conférenciere.

Italiano :

Conferenza di Véronique Domagalski, guida turistica.

Espanol :

Conferencia de Véronique Domagalski, guía.

L’événement Conférence Les atouts coeur de Charles VII Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-03 par OT GRAND CHATEAUDUN