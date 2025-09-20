Conférence : Les Automates, objets de pouvoir Ancien atelier Le Ludion Toulouse
Gratuit. Réservation obligatoire. 25 places disponibles, dont 12 assises.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00
⚙️ Conférence – Les Automates, objets de pouvoir
Depuis l’Antiquité, la vie mécanique des figures animées fascine à la fois les foules et les puissants.
À la Renaissance, de spectaculaires ornements de table furent conçus pour impressionner invités et vassaux, jouant un rôle subtil dans les jeux diplomatiques de leurs hôtes.
Parmi ces merveilles :
- Le diable automate du cabinet de curiosités de Manfredo Settala, qui roule des yeux et crache de la fumée
- La nef d’argent de Charles Quint, qui roule sur la table, tangue et tire au canon lors d’un banquet
Sous toutes les latitudes et à toutes les époques, l’automate a toujours été, d’une façon ou d’une autre, un objet de pouvoir.
Ancien atelier Le Ludion 2 rue Pierre de Fermat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie
© Le Ludion