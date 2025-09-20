Conférence : Les Automates, objets de pouvoir Ancien atelier Le Ludion Toulouse

Conférence : Les Automates, objets de pouvoir Ancien atelier Le Ludion Toulouse samedi 20 septembre 2025.

Conférence : Les Automates, objets de pouvoir 20 et 21 septembre Ancien atelier Le Ludion Haute-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 places disponibles, dont 12 assises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

⚙️ Conférence – Les Automates, objets de pouvoir

Depuis l’Antiquité, la vie mécanique des figures animées fascine à la fois les foules et les puissants.

À la Renaissance, de spectaculaires ornements de table furent conçus pour impressionner invités et vassaux, jouant un rôle subtil dans les jeux diplomatiques de leurs hôtes.

Parmi ces merveilles :

Le diable automate du cabinet de curiosités de Manfredo Settala, qui roule des yeux et crache de la fumée

La nef d’argent de Charles Quint, qui roule sur la table, tangue et tire au canon lors d’un banquet

Sous toutes les latitudes et à toutes les époques, l’automate a toujours été, d’une façon ou d’une autre, un objet de pouvoir.

Ancien atelier Le Ludion 2 rue Pierre de Fermat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 06 07 62 43 94 https://www.expertises.pro/fr/qui-suis-je/mes-conferences [{« type »: « phone », « value »: « 0607624394 »}, {« type »: « email », « value »: « Phc@expertises.pro »}] Dans le quartier historique de la cathédrale Saint-Étienne, les anciens ateliers du Ludion présentent deux arcades, sur la rue Fermat et la cour d’un bel hôtel particulier. Métro station ligne A Les Carmes, Ligne B François Verdier. Parking Saint-Étienne.

⚙️ Conférence – Les Automates, objets de pouvoir

© Le Ludion