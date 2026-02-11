Conférence Les avants gardes hongroises au XXe Fondation Vasarely Aix-en-Provence

Conférence Les avants gardes hongroises au XXe

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 19h. Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:00:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Cette conférence explore l’émergence et l’influence des avant-gardes hongroises, en retraçant leurs liens avec les grands courants artistiques européens et leur rôle dans la modernité du XXᵉ siècle.

.

Fondation Vasarely 1 avenue Marcel Pagnol Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 01 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This lecture explores the emergence and influence of the Hungarian avant-garde, tracing its links with major European artistic movements and its role in twentieth-century modernity.

L’événement Conférence Les avants gardes hongroises au XXe Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence