Conférence Les bases de la langue gauloise Auditorium Saintes

Conférence Les bases de la langue gauloise

Auditorium 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-19 18:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Les bases de la langue gauloise et quelques caractères dialectaux locaux que l’on peut identifier chez les Santons.

Une rencontre animée par Bernard Petit, historien. Organisée par la Société d’Archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime.

English :

The basics of the Gallic language and some of the local dialect characters that can be identified among the Santons.

Hosted by historian Bernard Petit. Organized by the Société d’Archéologie et d’histoire de la Charente-Maritime.

