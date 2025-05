Conférence Les bâtisseurs du château d’Orthe – Salon de Diane Mairie de Peyrehorade Peyrehorade, 30 mai 2025 15:00, Peyrehorade.

Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-30 15:00:00

2025-05-30

Le centre Culturel du Pays d’Orthe en Gascogne vous propose d’assister à la conférence Les bâtisseurs du château d’Orthe.

Salon de Diane Mairie de Peyrehorade 14 Rue Alsace-Lorraine

Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine aortenses@wanadoo.fr

English : Conférence Les bâtisseurs du château d’Orthe

The Centre Culturel du Pays d’Orthe en Gascogne invites you to attend a conference on the builders of the Château d’Orthe.

German : Conférence Les bâtisseurs du château d’Orthe

Das Kulturzentrum des Pays d’Orthe en Gascogne bietet Ihnen die Möglichkeit, an der Konferenz Die Baumeister des Schlosses von Orthe teilzunehmen.

Italiano :

Il centro culturale Pays d’Orthe en Gascogne vi invita a partecipare a una conferenza sui costruttori dello Château d’Orthe.

Espanol : Conférence Les bâtisseurs du château d’Orthe

El centro cultural Pays d’Orthe en Gascogne le invita a asistir a una conferencia sobre los constructores del castillo de Orthe.

