Conférence Les Beatles et le cinéma Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Conférence Les Beatles et le cinéma Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle vendredi 12 septembre 2025.

Conférence Les Beatles et le cinéma

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12 19:30:00

Date(s) :

2025-09-12

Conférence par Pierre Espourteille, Beatlesmaniaque.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr

English : Conference Les Beatles et le cinéma

Lecture by Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.

German : Konferenz Les Beatles et le cinéma

Vortrag von Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.

Italiano :

Intervento di Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.

Espanol : Conferencia Les Beatles et le cinéma

Conferencia de Pierre Espourteille, Beatlesmaníaco.

L’événement Conférence Les Beatles et le cinéma La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-31 par La Rochelle Tourisme