Conférence Les Beatles et le cinéma Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) La Rochelle

Conférence Les Beatles et le cinéma
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-09-12 18:00:00
fin : 2025-09-12 19:30:00
2025-09-12
Conférence par Pierre Espourteille, Beatlesmaniaque.
Médiathèque Michel Crépeau (Grande salle Niveau 0) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 45 71 71 mediatheque@agglo-larochelle.fr
English : Conference Les Beatles et le cinéma
Lecture by Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.
German : Konferenz Les Beatles et le cinéma
Vortrag von Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.
Italiano :
Intervento di Pierre Espourteille, Beatlesmaniac.
Espanol : Conferencia Les Beatles et le cinéma
Conferencia de Pierre Espourteille, Beatlesmaníaco.
