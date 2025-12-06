Conférence Les Beatles un groupe peu connu Hors-Loge Najac

Conférence Les Beatles un groupe peu connu Hors-Loge

Quand on parles des Beatles, on cite toujours les mêmes titres Yesterday , Hey Jude , Let it be , etc. Pourtant le groupe a enregistré plus de 200 chansons, dont certaines pépites méconnues.

Cette conférence s’adresse aux curieux plutôt qu’aux spécialistes et propose de (re)découvrir les Beatles à travers leurs morceaux les moins connus, avec écoute et extraits vidéo à l’appui. .

hors.loge.asso@gmail.com

When we talk about the Beatles, we always quote the same titles: Yesterday , Hey Jude , Let it be , etc. Yet the group recorded over 200 songs, including some little-known nuggets.

