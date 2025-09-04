Conférence Les bienfaiteurs, les mécènes et les protecteurs Rue des Fosses du Château Caen

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen Calvados

Assistez à la conférence ‘Les bienfaiteurs, les mécènes et les protecteurs’ le jeudi 4 septembre à 17h30.

Rendez-vous au Musée des Beaux-Arts pour une conférence sur Les bienfaiteurs, les mécènes et les protecteurs le Jeudi 4 septembre à 17h30.

Jean Laspougeas et Christophe Marcheteau de Quinçay présentent le rôle des mécènes dans l’histoire de Caen.

Lien academie-scabl-caen.com .

Rue des Fosses du Château Musée des Beaux-Arts Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 47 70

English : Conférence Les bienfaiteurs, les mécènes et les protecteurs

Attend the lecture ‘Benefactors, Patrons and Protectors’ on Thursday September 4 at 5.30pm.

German : Conférence Les bienfaiteurs, les mécènes et les protecteurs

Besuchen Sie den Vortrag ‘Gönner, Mäzene und Beschützer’ am Donnerstag, den 4. September um 17:30 Uhr.

Italiano :

Partecipate alla conferenza « Benefattori, mecenati e protettori » giovedì 4 settembre alle 17.30.

Espanol :

Asista a la conferencia « Benefactores, mecenas y protectores » el jueves 4 de septiembre a las 17.30 horas.

