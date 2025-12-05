Conférence Les bienfaits de la lecture auprès des tout-petits Courtenay
Conférence Les bienfaits de la lecture auprès des tout-petits Courtenay vendredi 5 décembre 2025.
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Gratuit
Début : 2025-12-05 19:30:00
Et si lire à son enfant, dès les premiers mois,
changeait tout ?
La 3CBO vous invite à une
conférence inspirante animée par Chloé
Séguret, formatrice en littérature jeunesse.
Cette rencontre s’adresse à toutes les familles,
assistantes maternelles, professionnels de la
petite enfance et curieux de lecture habitants
du territoire ou non. Entrée libre et gratuite. .
English :
What if reading to your child, from the very first months,
changed everything?
