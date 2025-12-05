Conférence Les bienfaits de la lecture auprès des tout-petits Courtenay

Conférence Les bienfaits de la lecture auprès des tout-petits

Début : 2025-12-05 19:30:00

Et si lire à son enfant, dès les premiers mois,

changeait tout ?

La 3CBO vous invite à une

conférence inspirante animée par Chloé

Séguret, formatrice en littérature jeunesse.

Cette rencontre s’adresse à toutes les familles,

assistantes maternelles, professionnels de la

petite enfance et curieux de lecture habitants

du territoire ou non. Entrée libre et gratuite. .

English :

What if reading to your child, from the very first months,

changed everything?

