Conférence Les bienfaits des plantes Orgères-en-Beauce

Conférence Les bienfaits des plantes Orgères-en-Beauce dimanche 5 octobre 2025.

Conférence Les bienfaits des plantes

5 Place de Beauce Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Conférence grand public sur les vertus des plantes du jardin, animée par Lucette Drenne (asso La Clef des Champs).

Et si le jardin devenait ta meilleure herboristerie ? Avec enthousiasme et clarté, Lucette Drenne partage des usages simples et sûrs des plantes médicinales, aromatiques et potagères lesquelles privilégier pour apaiser les petits maux, renforcer naturellement ses défenses, ou enrichir sa trousse de saison. Conseils pratiques, gestes du quotidien, idées pour reconnaître et préparer les espèces les plus courantes… Une rencontre conviviale qui relie savoirs traditionnels et bons réflexes d’aujourd’hui, pour aborder l’hiver en pleine forme. 4 .

5 Place de Beauce Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 75 58 info@tourismecoeurdebeauce.fr

English :

Writer and historian Alain Denizet will look at the various events that marked the département between 1890 and 1914.

German :

Der Schriftsteller und Historiker Alain Denizet wird sich mit den verschiedenen Ereignissen beschäftigen, die das Departement in den Jahren 1890-1914 geprägt haben.

Italiano :

Lo scrittore e storico Alain Denizet analizzerà i vari eventi che hanno segnato il dipartimento tra il 1890 e il 1914.

Espanol :

El escritor e historiador Alain Denizet repasará los diversos acontecimientos que marcaron el departamento entre 1890 y 1914.

L’événement Conférence Les bienfaits des plantes Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2025-09-23 par OT COEUR DE BEAUCE