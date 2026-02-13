Conférence « Les bijoux féminins à l’époque gauloise en Champagne », Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont, Chaumont

Conférence « Les bijoux féminins à l’époque gauloise en Champagne » Mardi 10 mars, 20h30 Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Haute-Marne

Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00+01:00 – 2026-03-10T22:00:00+01:00

Les bijoux féminins traduisent le statut social de leur propriétaire jusqu’aux changements structurels de la société gauloise un peu avant le 1er siècle avant J.-C. Ils relèvent de la parure et/ou servent à fermer un vêtement. La femme celte champenoise porte un torque (collier rigide) et une paire de bracelets. Le torque joue un rôle ethnographique d’identification des populations. Les bracelets présentent aussi des formes variées qui permettent de reconnaître les ateliers les ayant produits. D’autres bijoux renforcent la composition des parures (perles, agrafes de ceinture, boucles d’oreille) mais un seul traverse toute la période : la fibule. Certaines sont des chefs-d’œuvre de l’art celtique. Cette conférence est d’ailleurs en lien avec l’exposition L’Objet de la saison n°5, consacrée à une fibule ornée de pâte de verre rouge, retrouvée vers Nogent dans les années 60.

Par Jean-Jacques Charpy, Conservateur en chef honoraire du Musée d’Epernay

Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont Place du Palais, 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.25.03.86.80. »}]

Dans le cadre des Conférences du Mardis, cycle proposé par les Archives départementales de la Haute-Marne et le Musée d’Art et d’Histoire de Chaumont conférences Conférences du Mardi