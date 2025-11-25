Conférence : les Biotechnologies Marine : innover avec l’océan Sup’Biotech Paris Villejuif Mardi 25 novembre, 10h00 sur inscription

Conférence SupBiotech : les Biotechnologies Marine : innover avec l’océan

Cette conférence explore la richesse des océans pour développer des solutions innovantes dans des secteurs clés : santé, environnement, cosmétique et agroalimentaire : Molécules thérapeutiques, actifs naturels, biomatériaux durables ou ingrédients nutritionnels — la mer devient un véritable laboratoire d’avenir.

À la croisée de la science et de l’écologie, ce secteur incarne des innovations responsables au service de la planète. Cette richesse biologique constitue une source inestimable pour les biotechnologies marines, un secteur en pleine expansion qui conjugue science, durabilité et performance.

Le programme de la conférence

10h | Mot d’accueil par Vanessa Proux, Directrice Générale de l’Ecole d’Ingénieurs SupBiotech

10H10 | Introduction générale sur les biotechs marines : Pavla Debeljak, Enseignante-Chercheuse SupBiotech, MNHN

Table ronde :

10h15-11H15 : Révolutionner la bioproduction grâce aux microalgues pour la santé et la cosmétologie, Chloe Placines chez Alga Biologics

Les technologies biomarines au service de l’alimentation, de la santé et de la cosmétique, Maud Benoit, (PhD et Project manager chez ALGAIA)

Les solutions durables en biotech marine (bi-modal), Elora Chatain (alumni et ingénieure en biologie marine)

Questions /Réponses avec le public

11h20 : Présentation du projet Alguna par les étudiants de SupBiotech

11h30-11h50 : Grand témoin : Les parasites en aquaculture sur les macroalgues, Claire Gachon (professeur au MNHN)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-25T12:00:00.000+01:00

https://www.supbiotech.fr/venir-nous-rencontrer/conference-biotechnologies-marines/

Sup’Biotech Paris 66 Rue Guy Môquet, 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne