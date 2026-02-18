Conférence- Les bons plans Balades dans le Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Conférence- Les bons plans Balades dans le Diois

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Par le Collectif Piétons. Ce collectif identifie et crée des circuits permettant de réaliser des boucles de promenade, débroussaille et entretient les chemins pédestres.

.

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By the Collectif Piétons. This collective identifies and creates circuits for walking loops, clears and maintains footpaths.

L’événement Conférence- Les bons plans Balades dans le Diois Die a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme du Pays Diois