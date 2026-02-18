Conférence- Les bons plans Balades dans le Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Conférence- Les bons plans Balades dans le Diois
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
2026-04-25
Par le Collectif Piétons. Ce collectif identifie et crée des circuits permettant de réaliser des boucles de promenade, débroussaille et entretient les chemins pédestres.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
By the Collectif Piétons. This collective identifies and creates circuits for walking loops, clears and maintains footpaths.
