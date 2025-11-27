Conférence : les bons réflexes pour naviguer en toute confiance Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

Internet offre de nombreuses opportunités, mais il peut aussi être le terrain de pièges et d’escroqueries ciblant les personnes âgées.

Pour mieux comprendre les risques et adopter les bons réflexes, l’association Kocoya ThinkLab propose une conférence dédiée à la sécurité numérique des seniors.

Engagée dans la promotion d’un numérique éthique et responsable, Kocoya ThinkLab abordera les principales formes d’arnaques en ligne (phishing, faux supports techniques, usurpation d’identité…), et partagera des conseils pratiques pour s’en prémunir.

Une rencontre conviviale et pédagogique pour apprendre à se protéger et à profiter du web en toute tranquillité.

Face à la montée des arnaques en ligne, il est essentiel de renforcer la vigilance numérique des publics les plus exposés. Cette conférence, proposé par la maison des solidarité du 7e arrondissement et animée par Kocoya ThinkLab, s’adresse aux séniors pour leur transmettre les clés d’une navigation sécurisée et sereine.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h30 à 16h30

gratuit

Nombre de personnes limité à 60

Inscription

Mail: maisondessolidarites7@paris.fr Téléphone : 01 87 76 20 77

Public adultes.

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS

https://www.paris.fr/evenements/paris-protege-contre-toutes-les-forme-de-malveillance-violence-et-maltraitance-78783