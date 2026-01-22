Conférence Les bousillés Metz

Conférence Les bousillés

Un jeudi par mois, rendez-vous avec un artiste, une œuvre, un mouvement, un courant de pensée qui a marqué l’histoire de l’art.

Par Linda Sanchez et Gaël Charbeau, commissaire d’exposition et parrain de cette résidence

Dans le cadre de l’exposition Les bousillés de Linda Sanchez, le Centre Pompidou-Metz et la Fondation d’entreprise Hermès vous donnent rendez-vous pour une conversation autour de l’expérience de l’artiste à la cristallerie Saint-Louis. En présence de Gaël Charbau, commissaire d’exposition et parrain de cette résidence, et d’Émeric Lecointre, maître verrier ayant participé à la résidence.

Cette conférence est gratuite pour les adhérents, Pass-M SOLO, Pass-M DUO et Pass-M Jeune.Tout public

1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 15 39 39

English :

One Thursday a month, meet an artist, a work, a movement or a current of thought that has left its mark on the history of art.

By Linda Sanchez and Gaël Charbeau, curator and sponsor of this residency

As part of Linda Sanchez?s exhibition Les bousillés, the Centre Pompidou-Metz and the Fondation d?entreprise Hermès invite you to join them for a conversation about the artist?s experience at the Saint-Louis crystal glassworks. In the presence of Gaël Charbau, exhibition curator and sponsor of the residency, and Émeric Lecointre, master glassmaker who participated in the residency.

This conference is free for Pass-M SOLO, Pass-M DUO and Pass-M Jeune members.

