Conférence Les Brasseries au temps de l’Art déco Hôtel de Ville Toul

Conférence présentée par Benoît Taveneaux, spécialiste de l’histoire des brasseries de la région et président pendant plus de 30 ans du musée français de la brasserie à Saint-Nicolas-de-Port.

Le domaine brassicole a été très marqué par ce courant Art Déco. On le retrouve dans les constructions des brasseries de production et dans les lieux de consommation, dans les affiches ou panneaux publicitares, dans les objets liés à la bière, verres, cendriers et plus encore.Tout public

Lecture presented by Benoît Taveneaux, a specialist in the history of the region’s breweries and president of the Musée Français de la Brasserie in Saint-Nicolas-de-Port for over 30 years.

The Art Deco movement has left its mark on brewing. It can be seen in the buildings of breweries, in the places where beer is consumed, in posters and billboards, in beer-related objects such as glasses, ashtrays and much more.

