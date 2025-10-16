Conférence Les Cahiers d’Alter rue du Bassin Courseulles-sur-Mer
Conférence Les Cahiers d’Alter rue du Bassin Courseulles-sur-Mer jeudi 16 octobre 2025.
Conférence Les Cahiers d’Alter
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 15:00:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Roger Fajnzylberg présente son livre « Ce que j’ai vu à Auschwitz les cahiers d’Alter »
Roger FAJNZYLBERG présente son livre « Ce que j’ai vu à Auschwitz les CAHIERS D’ALTER » . Témoignage inédit d’un Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau .
rue du Bassin Salle du Bassin Joinville Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 44 00 81 94 cercledescultures@gmail.com
English : Conférence Les Cahiers d’Alter
Roger Fajnzylberg presents his book « Ce que j’ai vu à Auschwitz ? les cahiers d’Alter » (What I saw at Auschwitz ? Alter’s notebooks)
German : Conférence Les Cahiers d’Alter
Roger Fajnzylberg stellt sein Buch « Ce que j’ai vu à Auschwitz ? les cahiers d’Alter » (Was ich in Auschwitz gesehen habe?) vor
Italiano :
Roger Fajnzylberg presenta il suo libro « Ce que j’ai vu à Auschwitz? les cahiers d’Alter » (Cosa ho visto ad Auschwitz? i quaderni di Alter)
Espanol :
Roger Fajnzylberg presenta su libro « Ce que j’ai vu à Auschwitz ? les cahiers d’Alter » (Lo que vi en Auschwitz ? los cuadernos de Alter)
L’événement Conférence Les Cahiers d’Alter Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par Calvados Attractivité