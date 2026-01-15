Conférence Les campagnes du comté de Nantes (années 1460-1520) Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-03 18:00 –

Gratuit : oui gratuit sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles Adulte, Senior, Etudiant

Les campagnes nantaises connaissent de profondes transformations avec la reconstruction agraire, qui suit la guerre de Cent Ans, mais aussi l’insertion dans de nouveaux réseaux d’échange avec le rattachement de la Bretagne à la France dans les années 1520 (scellé par l’Acte d’Union de 1532). Les recherches récentes invitent à croiser les regards pour mieux comprendre les interactions, à un moment où les recompositions sont nombreuses : approche statistique à travers les séries comptables pour retracer la répartition des revenus et évaluer les montants perçus ; approche géohistorique avec les déclarations ou aveux pour analyser les évolutions des types de structures agraires ; approche anthropologique avec les rapports d’autorité et les stratégies d’accommodement, etc.Conférence animée par M. Brice Rabot est agrégé et docteur en histoire médiévale, chercheur au CRHIA (Nantes Université).

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr



