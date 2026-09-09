Conférence – « Les carcans féminins sous le Second Empire » au Musée de la Dentelle Chantilly
samedi 12 décembre 2026 · Chantilly
Informations pratiques
Chantilly
Conférence – « Les carcans féminins sous le Second Empire » au Musée de la Dentelle
34 Rue d’Aumale Chantilly Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 15:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Historienne de formation, costumière et collectionneuse de vêtements anciens, Nathalie Harran nous propose une conférence sur les contraintes physiques et morales imposées aux femmes au XIXe siècle.
Historienne de formation, costumière et collectionneuse de vêtements anciens, Nathalie Harran nous propose une conférence sur les contraintes physiques et morales imposées aux femmes au XIXe siècle. Entre apparences, convenances et exigences vestimentaires : quels carcans façonnent la condition des femmes sous le Second Empire ? .
34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 92 36
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English :
A historian by training, as well as a costume designer and collector of vintage clothing, Nathalie Harran will give a lecture on the physical and moral constraints imposed on women in the 19th century.
L’événement Conférence – « Les carcans féminins sous le Second Empire » au Musée de la Dentelle Chantilly a été mis à jour le 2026-09-09 par Chantilly-Senlis Tourisme
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