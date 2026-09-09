Informations pratiques

Chantilly

Conférence – « Les carcans féminins sous le Second Empire » au Musée de la Dentelle

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Historienne de formation, costumière et collectionneuse de vêtements anciens, Nathalie Harran nous propose une conférence sur les contraintes physiques et morales imposées aux femmes au XIXe siècle.

Historienne de formation, costumière et collectionneuse de vêtements anciens, Nathalie Harran nous propose une conférence sur les contraintes physiques et morales imposées aux femmes au XIXe siècle. Entre apparences, convenances et exigences vestimentaires : quels carcans façonnent la condition des femmes sous le Second Empire ? .

34 Rue d’Aumale Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 60 92 36

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English :

A historian by training, as well as a costume designer and collector of vintage clothing, Nathalie Harran will give a lecture on the physical and moral constraints imposed on women in the 19th century.

L’événement Conférence – « Les carcans féminins sous le Second Empire » au Musée de la Dentelle Chantilly a été mis à jour le 2026-09-09 par Chantilly-Senlis Tourisme