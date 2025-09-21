Conférence « Les Cathares en Agenais » Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais

Conférence « Les Cathares en Agenais » Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « Les Cathares en Agenais » Dimanche 21 septembre, 17h00 Mairie de Penne d’Agenais Lot-et-Garonne

Gratuit.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plongez dans l’histoire captivante des Cathares en Agenais !

Pendant une heure, Pierre Simon, médiéviste et secrétaire général de la Société académique d’Agen, retracera :

Les origines et la diffusion du catharisme dans notre région dès le XIIᵉ siècle.

La croisade des Albigeois, ses répercussions en Agenais et le rôle stratégique de Penne dans un conflit dépassant la seule question religieuse.

L’après 1230 : survivance du mouvement, mise en place de l’inquisition et arrivée des ordres mendiants.

La conférence sera suivie d’un temps d’échanges et de questions avec le public.

Mairie de Penne d'Agenais Place Paul Froment, 47140 Penne d'Agenais Penne-d'Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 81 72 25 63 http://www.ville-pennedagenais.fr

© Tournon Reporter