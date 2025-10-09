Conférence Les Cathares, entre mythes et réalités À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars

Conférence Les Cathares, entre mythes et réalités À la Maison du Temps Libre Saint-Jean-de-Thouars jeudi 9 octobre 2025.

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres

Conférence avec Christian Bernard, professeur agrégé d’Histoire honoraire.

La tragédie cathare nous replonge dans le Languedoc du XIIIème siècle. L’Eglise Catholique, nouvellement réorganisée par la réforme grégorienne, ne peut supporter le développement d’une autre conception hérétique. De là, débute une croisade qui plongera le Languedoc dans une longue série de tragédies, ruines et perte d’autonomie. .

À la Maison du Temps Libre Rue des Petits Bournais Saint-Jean-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

