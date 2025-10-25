Conférence Les Celtes, histoire et destinée Espace culturel Le Roelan – Erdeven

Conférence Les Celtes, histoire et destinée

Espace culturel Le Roelan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven Morbihan

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:30:00

2025-10-25

A l’occasion de son 10ème anniversaire l’AFC du Pays Vénète a le plaisir d’accueillir le Colloque Keltia pour sa première édition en Bretagne.

Cet événement rassemblera d’éminents spécialistes qui se succèderont tout au long de la journée pour évoquer les Celtes, leur Histoire et leur Destinée Mona Braz, Mikael Gendry, Françoise le Gloaziou, David Le Roux et Fabien Régnier.

Stands de livres et d’artisanat celte, Buvette sur place. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre place !

Paiement par chèque à l’ordre de l’AFC du Pays Vénète à adresser à l’AFC du Pays Vénète, 9 rue de Kervazic, 56410 Erdeven.

Organisateur AFC du Pays Vénète. .

Espace culturel Le Roelan – 9 Rue Abbé le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 60 02 18 01

