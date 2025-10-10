Conférence Les Chasseurs de Neutrinos par Valentin PESTEL Planétarium Ludiver Tonneville La Hague

vendredi 10 octobre 2025.

Planétarium Ludiver

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Début : 2025-10-10 18:30:00

2025-10-10

Rendez-vous le vendredi 10 octobre à 18h30 pour une conférence passionnante avec Valentin PESTEL, physicien au laboratoire de physique corpusculaire de Caen, qui vous emmènera à la chasse aux neutrinos les particules les plus abondantes de l’univers et pourtant terriblement mystérieuses.

Le neutrino la particule massive la plus abondante de l’univers connu. Chaque seconde, des milliards d’entre eux provenant du soleil nous traversent, de jour … comme de nuit. Ils peuvent traverser la terre sans être perturbés, ce qui les rendent incroyablement difficiles à étudier.

Lorsqu’il a été théorisé, on prédisait sa détection comme impossible. C’était sans compter sur des générations de physiciens obstinés les chasseurs de neutrinos.

Lors de cette présentation, revivez l’histoire de leur découverte, des années 50 aux années 2000, auprès de réacteurs nucléaires et d’accélérateurs de particules…

Conseillée à partir de 10 ans.

Réservation en ligne https://ludiver.lecotentin.fr/agenda/soiree-conference-les-chasseurs-de-neutrinos-par-valentin-pestel/ .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

English : Conférence Les Chasseurs de Neutrinos par Valentin PESTEL Planétarium Ludiver

