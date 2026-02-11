Conférence Les chemins de Compostelle Salle ETL Espace Nelson Mandela Montignac-Lascaux

Conférence Les chemins de Compostelle

Salle ETL Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

17h30. Narration d’une expérience vécue en 2023 et retranscrite dans un manuscrit, Compostelle lève-toi, marche et grandis. Animée par l’auteur, Jean-Marc Courtecuisse. Gratuit

Narration d’une expérience vécue en 2023 et retranscrite dans un manuscrit, Compostelle lève-toi, marche et grandis.

Animée par l’auteur, Jean-Marc Courtecuisse.

Au programme

Présentation du conférencier.

Brève histoire du chemin.

Ses motivations.

Son équipement.

Les anecdotes, et portraits des pèlerins et hébergeurs.

ses ressentis, questions, réflexions et son évolution.

Après le chemin.

Conférence d’environ 1 heure, suivie d’une demi -heure d’échanges, puis d’une séance de dédicace .

Salle ETL Espace Nelson Mandela 57 Rue du Quatre Septembre Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 86 88 a-l-m2@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Les chemins de Compostelle

17h30. Narration of an experience lived in 2023 and transcribed in a manuscript, Compostelle: lève-toi, marche et grandis. Hosted by author Jean-Marc Courtecuisse. Free

L’événement Conférence Les chemins de Compostelle Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère