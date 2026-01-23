Conférence Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en Quercy Lhospitalet

Conférence Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en Quercy

Granéjouls Lhospitalet Lot

Début : 2026-02-01 20:30:00

2026-02-01

Le professeur d'Université Patrice Foissac fera revivre l'épopée des pèlerins sur les parcours de Saint Jacques de Compostelle, ostelle, qui passent notamment par Cahors, Labastide Marnhac, Lalbenque, Lhospitalet

University professor Patrice Foissac will bring to life the epic story of the pilgrims on the routes to Santiago de Compostela, ostelle, which pass through Cahors, Labastide Marnhac, Lalbenque, Lhospitalet

