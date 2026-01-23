Conférence Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en Quercy Lhospitalet
Conférence Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en Quercy Lhospitalet dimanche 1 février 2026.
Conférence Les chemins de Saint Jacques de Compostelle en Quercy
Granéjouls Lhospitalet Lot
Début : 2026-02-01 20:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Le professeur d'Université Patrice Foissac fera revivre l'épopée des pèlerins sur les parcours de Saint Jacques de Compostelle, ostelle, qui passent notamment par Cahors, Labastide Marnhac, Lalbenque, Lhospitalet
Granéjouls Lhospitalet 46170 Lot Occitanie +33 6 60 88 52 15 mcarrieu46@gmail.com
English :
University professor Patrice Foissac will bring to life the epic story of the pilgrims on the routes to Santiago de Compostela, ostelle, which pass through Cahors, Labastide Marnhac, Lalbenque, Lhospitalet
