Conférence Les chemins secrets de la contrebande

1 place de l’Église Kutzenhausen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Théo Behra, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, évoquera les fraudes et contrebande, dont celle du sel, en Alsace du Nord au 19e siècle.

Théo Behra, doctorant en histoire contemporaine à l’Université de Strasbourg, évoquera les fraudes et contrebande, dont celle du sel, en Alsace du Nord au 19e siècle. .

1 place de l’Église Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 53 00 contact@maison-rurale.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Théo Behra, a doctoral student in contemporary history at Strasbourg University, will talk about fraud and smuggling, including salt smuggling, in Northern Alsace in the 19th century.

L’événement Conférence Les chemins secrets de la contrebande Kutzenhausen a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte