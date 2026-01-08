Conférence Les chercheurs de baleines. Plongez au cœur de la science des océans ! de Aude Lalis Espace des Mondes Polaires Prémanon
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-19 20:30:00
2026-02-19
Mystérieuses et véritables sentinelles de la santé des océans, les baleines fascinent mais elles demeurent encore largement méconnues.
Cette conférence vous plongera au cœur des recherches menées aujourd’hui pour mieux comprendre leur comportement et leur écologie.
Aude Lalis est maitre de conférences et responsable de la collection Mammifères marins au Muséum national d’Histoire naturelle.
Durée 1h30
Tarif Adulte 9.50€ Enfant 2-17 ans 5.50€
Dans la limite des places disponibles. .
Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 contact@espacedesmondespolaires.org
