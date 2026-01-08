Conférence Les chercheurs de baleines. Plongez au cœur de la science des océans ! de Aude Lalis Espace des Mondes Polaires Prémanon

Conférence Les chercheurs de baleines. Plongez au cœur de la science des océans ! de Aude Lalis

Mystérieuses et véritables sentinelles de la santé des océans, les baleines fascinent mais elles demeurent encore largement méconnues.

Cette conférence vous plongera au cœur des recherches menées aujourd’hui pour mieux comprendre leur comportement et leur écologie.

Aude Lalis est maitre de conférences et responsable de la collection Mammifères marins au Muséum national d’Histoire naturelle.

Durée 1h30

Tarif Adulte 9.50€ Enfant 2-17 ans 5.50€

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

