Conférence Les chevaux du Moyen-âge animée par Frederic Raynaud au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer vendredi 17 octobre 2025.
Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 18h. Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-17 18:00:00
18:00 Conférence Les chevaux du Moyen-âge
Animée par Frederic Raynaud au Mas de la Cure .
Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org
English :
18:00: « Horses of the Middle Ages » conference
German :
18:00: Vortrag « Die Pferde des Mittelalters »
Italiano :
18:00 Conferenza « I cavalli nel Medioevo
Espanol :
18:00 Conferencia « Los caballos en la Edad Media
