Conférence Les chiens dans la grande guerre Anjouin

Conférence Les chiens dans la grande guerre Anjouin samedi 15 novembre 2025.

Anjouin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Conférence sur la grande guerre
Conférence Les chiens dans la grande guerre proposée par l’Amicale des Anciens Combattants   .

Anjouin 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 63 69 

English :

Conference on the Great War

German :

Konferenz über den Großen Krieg

Italiano :

Conferenza sulla Grande Guerra

Espanol :

Conferencia sobre la Gran Guerra

