Conférence – Les cloches de l’église Médiathèque municipale Vezin-le-Coquet

Conférence – Les cloches de l’église Médiathèque municipale Vezin-le-Coquet samedi 20 septembre 2025.

Conférence – Les cloches de l’église Samedi 20 septembre, 11h00 Médiathèque municipale Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Les cloches de l’église

Vincent Crochu, présente son travail campanaire : le recensement des cloches des églises d’Ille et Vilaine et plus particulièrement celle de l’église Saint-Pierre et Saint Paul de Vezin le Coquet.

Inscrit à l’université Paris-Nanterre en 1re année de licence d’histoire de l’art, il suit cet enseignement à distance.

« Je travaille dans le patrimoine religieux. Ma sensibilité pour le son des cloches vient de l’enfance, dès mes trois ans. J’ai gardé cela en moi au cours de ma jeunesse et ma passion pour l’étude des cloches et des carillons que l’on appelle campanologie, a vraiment démarré fin 2012, pour enfin effectuer mes premiers inventaires de clochers début 2015. » Pour réaliser son inventaire, il relève toutes les inscriptions à la surface des cloches, dont la date de fabrication, les noms de baptême, ceux des donateurs (parrain, marraine), des élus et du clergé de l’époque, du fondeur… Il mesure également le diamètre et l’épaisseur de la cloche, ce qui donne une idée du poids en fonction de la composition du métal.

Pour compléter l’étude, des enregistrements audios et vidéos sont réalisés à l’intérieur du clocher.

RDV : Salle Mosaique à la Médiathèque du Tempo.

Médiathèque municipale 11 Contour de l’église 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299787104 https://mediatheque.vezinlecoquet.fr/

Les cloches de l’église

@ville de Vezin-le-Coquet