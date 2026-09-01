Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Place Sainte-Croix Loudun
samedi 26 septembre 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Conférence par Thierry Allard et Stéphanie Cadars (CAOA de la Vienne) .
Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00
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English : Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »
L’événement Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Loudun a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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