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Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Place Sainte-Croix Loudun

samedi 26 septembre 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun

Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Place Sainte-Croix Loudun

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Place Sainte-Croix
Adresse
Collégiale Sainte-Croix
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Conférence par Thierry Allard et Stéphanie Cadars (CAOA de la Vienne)   .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00 

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English : Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »

L’événement Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Loudun a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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