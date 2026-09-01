Informations pratiques

Loudun

Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence par Thierry Allard et Stéphanie Cadars (CAOA de la Vienne) .

Place Sainte-Croix Collégiale Sainte-Croix Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 62 00

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English : Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » »

L’événement Conférence « Les cloches emblématiques de la Vienne et les dernières campanes protégées MH du Loudunais » » Loudun a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Pays Loudunais