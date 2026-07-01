Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais, Cinéma Media7, Saint-Sever

Informations pratiques

Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais Samedi 19 septembre, 10h30 Cinéma Media7 Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

La cloche, élément constitutif de la ruralité landaise, sera dévoilée par Vincent Matéos, conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.

Cinéma Media7 7 rue de l’hôtel de ville, 40500, Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

La cloche, un élément constitutif de la ruralité landaise, nous sera dévoilée par monsieur Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.

©Bodet