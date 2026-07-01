Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais, Cinéma Media7, Saint-Sever
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Media7 · Saint-Sever
Informations pratiques
Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais Samedi 19 septembre, 10h30 Cinéma Media7 Landes
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
La cloche, élément constitutif de la ruralité landaise, sera dévoilée par Vincent Matéos, conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.
Cinéma Media7 7 rue de l’hôtel de ville, 40500, Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
La cloche, un élément constitutif de la ruralité landaise, nous sera dévoilée par monsieur Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.
©Bodet
À voir aussi à Saint-Sever (Landes)
- Peintres dans la cité Saint-Sever 3 juillet 2026
- Marché traditionnel et fermier en musique Place du Tribunal Saint-Sever 4 juillet 2026
- Concert Orchestre des Jeunes Musiciens Landais Rue du Gén Lamarque Saint-Sever 6 juillet 2026
- Visite audition du grand orgue de l’Abbatiale Saint-Sever 7 juillet 2026
- Marché traditionnel et fermier en musique Place du Tribunal Saint-Sever 11 juillet 2026