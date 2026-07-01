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Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais, Cinéma Media7, Saint-Sever

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Media7 · Saint-Sever

Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais, Cinéma Media7, Saint-Sever

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Media7
Adresse
7 rue de l'hôtel de ville, 40500, Saint-Sever
Ville
40500 Saint-Sever
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Conférence : les cloches, le livre ouvert du village landais Samedi 19 septembre, 10h30 Cinéma Media7 Landes

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

La cloche, élément constitutif de la ruralité landaise, sera dévoilée par Vincent Matéos, conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.

Cinéma Media7 7 rue de l’hôtel de ville, 40500, Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine
La cloche, un élément constitutif de la ruralité landaise, nous sera dévoilée par monsieur Vincent Matéos, Conservateur des Antiquités et Objets d’art des Landes.

©Bodet

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